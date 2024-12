Ivan Juric foi oficialmente anunciado como novo treinador dos ingleses do Southampton.

No passado fim de semana, Russell Martin foi despedido pelos Saints no seguimento da pesada derrota em casa do Tottenham (0-5), deixando o clube no último lugar da Premier League, mesmo depois de o ter conduzido à promoção do Championship na época passada.

Agora, o croata de 49 anos assume o comando técnico do clube com o objetivo de escapar à despromoção.

De recordar que Ivan Juric foi despedido pela Roma no mês passado, após menos de dois meses no clube italiano. O novo contrato inclui uma opção de rescisão que será revista este verão e, caso o Southampton evite a despromoção esta época, o contrato de Juric pode ser prolongado por mais dois anos.