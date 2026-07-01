OFICIAL: Jeremy Jacquet é reforço do Liverpool
Defesa-central francês de 20 anos deixa o Rennes e assina contrato de longa duração com os campeões ingleses
Defesa-central francês de 20 anos deixa o Rennes e assina contrato de longa duração com os campeões ingleses
O Liverpool oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Jeremy Jacquet, defesa-central proveniente do Rennes.
Segundo a imprensa britânica, o negócio poderá atingir os 70 milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos, e assinará um contrato válido por cinco temporadas, com mais uma de opção.
Internacional sub-21 por França, Jacquet, de 20 anos, realizou 33 jogos pela equipa principal do Rennes, 21 dos quais na temporada 2025/26, antes de sofrer uma lesão no ombro, em fevereiro, que o afastou do restante da época. O defesa ganhou ainda experiência com uma passagem por empréstimo pelo Clermont, onde disputou 24 encontros.
Nas primeiras declarações como jogador dos reds, Jacquet mostrou-se entusiasmado com o novo desafio.
«É um sonho enorme. O Liverpool é um clube gigantesco e estou muito feliz por estar aqui. Quando vi as instalações, imaginei-me logo a trabalhar neste ambiente. Mal posso esperar para começar», afirmou.