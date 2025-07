Jhon Arias, avançado de 27 anos, é reforço do Wolverhampton, de Vítor Pereira. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo clube da Premier League.

O jogador colombiano fica com um contrato válido por quatro temporadas, mais uma de opção.

Jhon Arias começou a carreira profissional na Colômbia, onde esteve nos Patriotas, América de Cali e Santa Fé, até se transferir para o Fluminense, em 2021.

O colombiano esteve no Mundial de clubes com o clube brasileiro tendo chegado às meias-finais do torneio. Na temporada passada, Jhon Arias realizou 35 jogos marcou quatro golos e 13 assistências ao serviço do Fluminense.