O Reading, da terceira divisão inglesa, anunciou este sábado a contratação de Joel Pereira.

O guarda-redes de 27 anos, internacional sub-21 por Portugal, chega ao clube da League One a custo zero, depois de ter deixado o RKC Waalwijk: assinou por uma época, mais uma de opção.

Joel Pereira, refira-se, completou a formação no Manchester United. Em Portugal, jogou no Belenenses e no Vitória de Setúbal, por empréstimo dos red devils.

𝗚𝗼𝗮𝗹𝗸𝗲𝗲𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵𝗲𝗻𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗣𝗲𝗿𝗲𝗶𝗿𝗮 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 🧤



Reading FC are delighted to announce the acquisition of Portuguese goalkeeper Joel Pereira on an initial one-year deal 🇵🇹



Welcome to the Royals, Joel 💪