O Tottenham anunciou de forma oficial que o jogo com o Fulham, marcado para esta quarta-feira, foi adiado devido a vários casos positivos na equipa onde joga o português Ivan Cavaleiro.

O clube de José Mourinho revelou ter sido contactado pelos responsáveis da Premier League para adiar a partida, que ainda não tem uma nova data para ser jogada.

O Tottenham aproveitou para «desejar as melhoras» aos jogadores e elementos do staff do Fulham que estao infetados.

Este é o segundo jogo da Premier League a ser adiado esta semana, depois de o Everton-Manchester City, de segunda-feira, também não se ter disputado.

Recorde-se que na terça-feira a Premier League tinha informado ter 18 casos ativos em equipas do principal campeonato inglês, o maior número registado desde o início da época.

