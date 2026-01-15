Inglaterra
OFICIAL: John Heitinga reforça equipa técnica do Tottenham
Antigo internacional neerlandês está de volta à Premier League onde já foi campeão
O Tottenham anunciou esta quinta-feira que o antigo internacional neerlandês John Heitinga vai reforçar a equipa técnica liderada por Thomas Frank depois de já ter sido adjunto na equipa técnica do Liverpool que conquistou o título em 2024.
Desde que terminou a carreira como jogador, em 2016, Heitinga começou a trabalhar, como treinador, na formação do Ajax, antes de chegar à Premier League onde foi adjunto no West Ham e no Liverpool. Mais recentemente, em maio de 2025, assumiu o comando da equipa técnica do Ajax.
Como jogador, Heitinga somou mais de 400 jogos ao serviço do Ajax, Atlético Madrid, Everton, Fulham e Hertha Berlim, além de ter somado 87 internacionalizações pelos Países Baixos.
