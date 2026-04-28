OFICIAL: John Stones deixa o Manchester City no final da época
Defesa-central esteve dez anos nos citizens
Defesa-central esteve dez anos nos citizens
John Stones vai deixar o Manchester City no final da temporada, informou o clube inglês.
O defesa-central de 31 anos (completa 32 em maio) está em final de contrato e não vai renovar pelo clube que representa desde 2016, quando foi contratado ao Everton a troco de mais de 50 milhões de euros.
Nas últimas duas temporadas em particular, Stones foi menos utilizado devido ao vários problemas físicos que o afetaram.
Internacional inglês em 87 ocasiões e potencial convocado para o Mundial 2026, Stones conquistou, até agora, 19 títulos ao serviço do Manchester City, entre os quais se destacam seis campeonatos nacionais, uma Champions e um Mundial de Clubes.
John Stones despediu-se dos citizens com um testemunho emocionado, no qual teve inclusive de recompor-se após ter dificuldades em segurar as lágrimas. «O Manchester City foi a minha casa nos últimos dez anos e vai ser a minha casa para o resto da vida. Foi uma montanha-russa em muitos sentidos. Cheguei um miúdo e agora saio como um homem, um pai, um marido e muito preenchido em campo e a levantar tantas coisas. (...) No início da minha carreira nunca pensei que um dia estaria nesta posição. Primeiro de conquistar tudo o que conquistei e, depois, pelo amor e pelos laços que criei com toda a gente. (...) Desde o primeiro dia que me senti em casa e amado. Se me dissessem em miúdo que jogaria no City e que ganharia tudo aqui, que teria os fãs a gritar pelo meu nome, não acreditaria.»