West Ham e Tottenham anunciaram esta quinta-feira um acordo total para a transferência de Mohammed Kudus para os Spurs.

Os dois clubes não revelaram os valores envolvidos no acordo, mas o Tottenham avisa que a transferência só vai ficar totalmente fechada depois do avançado ganês obter uma autorização de trabalho para a nova temporada.

A imprensa inglesa adianta que a verba de transferência deverá fixar-se num valor a rondar os 64 milhões de euros. Fica com a camisola número 20.

Kudus, de 24 anos, deu os primeiros passos na Europa nos dinamarqueses do Nordjaelland, mas foi no Ajax que chamou a atenção do West Ham onde jogou as duas últimas temporadas.