O Leeds anunciou esta terça-feira a contratação de Diogo Monteiro, internacional sub-19 português que fez a formação nos suíços do Servette e que chega agora à Premier League.

O central de 18 anos assinou um contrato válido até 2026 e, segundo adianta o clube, vai integrar, numa primeira fase, a equipa de sub-21 da equipa de Elland Road.

Monteiro estreou-se na equipa principal do Servette, atual terceiro classificado da liga suíça, com apenas 16 anos, tornando-se no jogador mais jovem a estrear-se na liga helvética.