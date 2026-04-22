Liam Rosenior deixou o comando técnico do Chelsea após sete derrotas e uma vitória nos últimos oito jogos. O londrino de 41 anos assumiu o cargo a 6 de janeiro, proveniente dos franceses do Estrasburgo, mas apenas conseguiu 11 vitórias em 23 partidas.

No balanço destes três meses, o treinador baixou o Chelsea do quinto ao sétimo lugar da Premier League, igualado com Brentford (8.º) e Bournemouth (9.º), e com Everton, Sunderland e Fulham (12.º) na perseguição ao último lugar da zona europeia.

Outrora defesa de Fulham, Reading, Hull City e Brighton, o ciclo de Liam Rosenior ficou também marcado pelo episódio tenso com Enzo Fernández, que revelou a vontade de jogar pelo Real Madrid. Por isso, o ex-Benfica foi suspenso internamente e perdeu a braçadeira de capitão.

De recordar que o plantel dos “Blues” também conta com o português Pedro Neto.

Em comunicado, o Chelsea esclarece que o inglês Calum McFarlane, de 40 anos, vai assumir o cargo de forma interina até ao fim da época.

Depois de liderar o Estrasburgo à Europa e iniciar uma campanha promissora na Liga Conferência, Liam Rosenior sai do Chelsea com os “Blues” em cena nas meias-finais da Taça, eliminatória na qual medem forças com o Leeds no domingo (15h), em Wembley.