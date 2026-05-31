O Liverpool confirmou, este domingo, a saída de Ibrahima Konaté. O defesa-central francês vai deixar Anfield no final de junho, altura em que termina contrato com o clube inglês, encerrando uma ligação de cinco temporadas aos «reds».

Contratado ao Leipzig no verão de 2021, Konaté afirmou-se como uma das peças mais utilizadas no eixo defensivo do Liverpool e despede-se com um total de 183 jogos oficiais e sete golos marcados.

Pelo clube de Merseyside, o internacional francês conquistou uma Premier League, em 2024/25, além de uma FA Cup, duas Taças da Liga inglesa e ainda uma Supertaça inglesa.

No comunicado divulgado, o Liverpool deixou uma mensagem de agradecimento ao jogador pela contribuição nas últimas épocas e desejou-lhe «o melhor para o futuro».

