O Manchester United anunciou esta terça-feira a renovação de contrato de Harry Maguire, que fica agora ligado ao clube inglês até junho de 2027, com opção por mais uma época. O defesa-central, que chegou a Old Trafford em 2019, soma já 266 jogos pelos red devils e conquistou uma Taça da Liga e uma Taça de Inglaterra.

«Representar o Manchester United é o máximo. É uma responsabilidade que me orgulha a mim e à minha família todos os dias», afirmou o internacional inglês, mostrando-se satisfeito por prolongar a ligação ao clube.

«Estou muito feliz por continuar esta jornada neste clube incrível e jogar diante dos nossos adeptos especiais para criar mais momentos memoráveis», acrescentou.

Maguire destacou ainda a ambição do projeto desportivo do clube inglês após vários anos conturbados.

«Sente-se a ambição e o potencial deste grupo. A determinação de lutar por grandes títulos é clara e acredito que os nossos melhores momentos ainda estão por chegar», concluiu.

Esta temporada, experiente central de 33 anos leva dois golos e uma assistência em 20 jogos ao serviço do Manchester United.