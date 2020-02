O Manchester United anunciou a contratação do avançado nigeriano Odion Ighalo, mesmo em cima do fecho do mercado. O jogador chega por empréstimo até ao final da época.

O jogador de 30 anos, que alinhava há três anos nos chineses do Shanghai Shenhua, regressa assim a Inglaterra, onde já representou o Watford, marcando 40 golos em 100 jogos.

Ighalo junta-se assim a Bruno Fernandes como reforço para Solskjaer tentar reverter os maus resultados que os red devils têm tido esta época.

✍ #MUFC can confirm that Odion Ighalo will join us on loan from Shanghai Shenhua until the end of the season.



Welcome, Odion! 🔴