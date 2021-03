Sergio Aguero vai deixar o Manchester City no próximo verão, quando o contrato chega ao fim. O anúncio foi feito pelo clube nesta segunda-feira.

O avançado que chegou aos citizens em 2011, oriundo do At. Madrid, tornando-se no maior goleador da história do clube, com 257 golos nos 384 jogos que fez até ao momento.

«O contributo de Sergio para o Manchester City nos últimos 10 anos é inestimável. A lenda que escreveu ficará gravada de forma indelével na memória de todos os que amam o clube e talvez até mesmo daqueles que simplesmente amam o futebol», declarou Khaldoon Al Mubarak, CEO do Man. City.

Aguero fica, assim, livre para decidir o seu futuro, no verão, quando completa 33 anos.

