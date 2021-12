O Manchester United anunciou esta quinta-feira que só tem sete jogadores disponíveis e já confirmou o adiamento do jogo com o Brighton que estava marcado para o próximo sábado.

«A saúde dos jogadores e do staff é a nossa prioridade, Tendo em conta o número de jogadores que nesta altura está em isolamento devido à covid-19, o clube não teve outra opção a não ser pedir uma nova data para o jogo», escreveu o clube num comunicado, antes de confirmar, efetivamente, o adiamento do jogo de sábado.

No mesmo comunicado, o clube de Old Trafford informa que suspendeu temporariamente os treinos no complexo desportivo, em Carrington, de forma a reduzir o risco de transmissão do vírus.

A Premier League também confirmou, entretanto, o adiamento do jogo do Manchester United, mas, ao mesmo tempo, deixou clara a intenção de prosseguir com a competição, face à pressão de vários clubes para suspender os jogos.

«Lamentamos que este seja o quarto jogo que teve de ser adiado na última semana. Embora reconheçamos que vários clubes estão a sofrer com surtos de covid-19, a intenção da liga é manter o calendário previsto enquanto for seguro», refere a liga inglesa, também em comunicado.