Inglaterra
Há 34 min
OFICIAL: Marcos Senesi é reforço do Tottenham a custo zero
Defesa argentino deixa o Bournemouth no final do contrato
GP
Defesa argentino deixa o Bournemouth no final do contrato
GP
O Tottenham oficializou a contratação de Marcos Senesi. O defesa-central argentino chega a Londres a custo zero, após terminar contrato com o Bournemouth.
Internacional argentino por três ocasiões, Senesi, de 28 anos, assinará oficialmente a 1 de julho, ficando apenas pendente a habitual autorização internacional.
O central canhoto deixa Bournemouth após quatro temporadas em que se afirmou como uma das referências da equipa, tendo ajudado os cherries a garantir a presença nas competições europeias pela primeira vez na sua história.
«É uma sensação muito especial ser jogador do Tottenham. Desde o primeiro momento, o clube mostrou porque me queria e o quanto desejava que eu fizesse parte deste projeto», disse o argentino aos meios dos spurs.
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