O Tottenham oficializou a contratação de Mateus Fernandes, que chega proveniente do West Ham e assina por cinco temporadas, de acordo com a imprensa inglesa.

O médio de 21 anos inicia uma nova etapa na carreira depois de apenas uma temporada ao serviço dos hammers, assinando pelos londrinos, numa transferência avaliada em cerca de 99 milhões de euros, segundo a imprensa, batendo o recorde para a maior compra de sempre dos spurs, que pertencia a Solanke, em 2024.

Nas primeiras declarações como jogador do Tottenham, Mateus Fernandes revelou que a conversa com Roberto De Zerbi foi decisiva para aceitar o desafio.

«Estou muito entusiasmado com este próximo passo. O Tottenham é um clube enorme e o treinador foi uma peça-chave na minha decisão. Quando falámos foi muito especial. Vemos o futebol da mesma forma: entrar em campo como uma equipa forte, com luta e energia, para tentar ganhar todos os jogos», afirmou.

Formado no Sporting, Mateus Fernandes estreou-se pela equipa principal dos leões em 2022, passou pelo Estoril por empréstimo e rumou ao Southampton no verão de 2024.

Depois de se destacar, transferiu-se para o West Ham um ano mais tarde, onde realizou 36 jogos na Premier League, com três golos e quatro assistências. O bom rendimento em Inglaterra valeu-lhe ainda a estreia pela seleção principal de Portugal, em abril de 2026, frente aos Estados Unidos.

A transferência representa também um novo encaixe financeiro para o Sporting. Caso se confirme o valor de cerca de 99 milhões de euros, os leões irão receber aproximadamente 3,46 milhões de euros através do mecanismo de solidariedade da FIFA, verba que eleva para cerca de 23 milhões de euros o total encaixado com Mateus Fernandes desde a sua saída de Alvalade.

Mateus Fernandes protagoniza ainda a terceira transferência mais cara de sempre de um futebolista português, apenas atrás dos 126 milhões de euros pagos pelo Atlético de Madrid ao Benfica por João Félix, em 2019, e dos 117 milhões de euros desembolsados pela Juventus ao Real Madrid para contratar Cristiano Ronaldo, em 2018.

(Artigo atualizado às 10h26)