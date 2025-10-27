Um dia depois do golaço que garantiu a vitória do Aston Villa sobre o Manchester City, o clube de Birmingham oficializou esta segunda-feira a extensão do vínculo contratual do defesa Matty Cash até 2029.

O internacional polaco chegou a Villa Park em 2020, proveniente do Nottingham Forest e tem-se afirmado como uma figura de peso na equipa comandada por Unai Emery. Esta temporada já leva quatro golos e duas assistências em 13 jogos.

Aos 28 anos, Cash cumpre a sexta época ao serviço do Aston Villa e aproxima-se da marca dos 200 jogos pelo emblema inglês. O defesa soma 193 partidas, 12 golos e 12 assistências.

Recorde-se que, na última paragem das seleções, Jan Bednarek, defesa central do FC Porto, tentou recrutar o compatriota para a equipa comandada por Farioli: «Vamos levar-te connosco. Vem para o FC Porto», disse em tom de brincadeira.

O Aston Villa ocupa atualmente o oitavo lugar da Premier League, com 15 pontos somados em nove partidas.