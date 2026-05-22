Michael Carrick renovou contrato com o Manchester United. O treinador que sucedeu a Ruben Amorim de forma interina até ao final da época permanece no emblema de Old Trafford agora como definitivo.

O novo contrato é válido até 2028.

Carrick assumiu o comando do Manchester United dois jogos após o despedimento de Ruben Amorim no princípio do ano. Pegou na equipa no 7.º lugar da Premier League, venceu 11 jogos em 16 e promoveu a escalada da equipa até ao 3.º lugar, no qual vai terminar. Neste período, o Manchester United foi a equipa com mais pontos conquistados na prova (36), sendo que com Amorim ao leme ficou-se pelos 31 em 20 jogos.

