O Newcastle anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com o Nottingham Forest para a contratação do avançado sueco Anthony Elanga.

«Estou entusiasmado, muito feliz, mas acima de tudo estou pronto. Estou pronto para vestir esta camisola preta e branca, para lutar verdadeiramente por esta equipa e dar tudo por esta apaixonada base de adeptos que vive e respira futebol», disse Elanga aos meios dos «magpies».

Com formação no Manchester United, o jogador de 23 anos chega proveniente do Nottingham Forest onde estava há duas épocas. Na última temporada, Elanga fez 43 jogos pela equipa comandada por Nuno Espírito Santo, tendo faturado por seis ocasiões e assistido por 12 vezes.

O Newcastle não especifica a duração do contrato e a imprensa inglesa avança que o negócio foi concretizado a troco de cerca de 63,5 milhões de euros.

Welcome to Newcastle, Anthony! ⚡️



We have completed the signing of winger Anthony Elanga from Nottingham Forest on a long-term deal. pic.twitter.com/AkLUEPE5Qg