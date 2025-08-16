Inglaterra
OFICIAL: Nottingham de NES contrata ao Man City e ao Ipswich
James McAtee e Omari Hutchinson assinaram por cinco temporadas pela equipa de Nuno Espírito Santo
O Nottingham Forest anunciou as contratação de James McAtee e de Omari Hutchinson.
A menos de 24 horas da estreia na Premier League com a receção ao Brentford, o emblema de Nuno Espírito Santo reforçou o meio-campo e o ataque.
James McAtee, médio-centro, chega ao Forest proveniente do Manchester City, onde foi formado e atuou em 27 jogos (com sete golos) na época passada. Assinou por cinco temporadas.
Já Omari Hutchinson, que rubricou também um vínculo para as próximas cinco época, atuava no Ipswich Town, recém-despromovido ao Championship. Formado no Arsenal e com passagem também pelo Chelsea, cumpriu 32 partidas e assinou três golos em 2024/25.
