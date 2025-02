O West Ham oficializou esta segunda-feira o regresso do empréstimo de James Ward-Prowse.

O médio inglês de 30 anos passou a primeira metade da época emprestado ao Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, mas está agora de volta aos Hammers depois de um acordo mútuo entre os dois clubes e o jogador.

Ward-Prowse participou em 10 partidas ao serviço do Forest, nas quais fez um assistência.

O West Ham está no 15.º lugar da Liga inglesa.

West Ham United can confirm James Ward-Prowse has returned to the Club ⚒️