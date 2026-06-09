O Wolverhampton oficializou esta terça-feira o regresso de Raúl Jiménez. O avançado mexicano, de 34 anos, assinou contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção, e volta ao clube onde mais marcou na carreira europeia.

Depois da descida ao Championship no final da última época, o Wolverhampton decidiu recuperar uma das figuras mais marcantes da sua história recente para liderar a tentativa de regresso à Premier League.

Jiménez regressa a Molineux depois de três épocas ao serviço do Fulham. Antes disso, entre 2018 e 2023, realizou 166 jogos pelos wolves e marcou 57 golos.

Contratado inicialmente ao Benfica por empréstimo, após a promoção à Premier League, o internacional mexicano rapidamente se afirmou como referência ofensiva dos ingleses.

Na temporada 2019/20 assinou 27 golos em todas as competições e ajudou o Wolverhampton a atingir os quartos de final da Liga Europa e a lutar pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.