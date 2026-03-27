O Bristol City, da segunda divisão inglesa, anunciou, esta sexta-feira, o regresso de Roy Hodgson ao clube depois de 44 anos. O treinador inglês que teve a primeira experiência em Inglaterra no Bristol City, como treinador-adjunto de Bob Houghton, regressa ao clube onde não treinava desde 1981/82.

«Roy Hodgson estará no comando da equipa principal masculina até o fim da temporada, enquanto o clube incumbirá o novo diretor desportivo de nomear um treinador principal para a temporada 2026/27», escreveu o clube na rede social X.

Esta regresso histórico surge na sequência do despedimento do atual treinador do clube inglês, Gerhard Struber, depois de nos últimos oito jogos ter apenas uma vitória, ficando no 16.º lugar do Championship.

O treinador inglês de 78 anos, conta com uma carreira repleta de experiências em oito países diferentes, carreira essa que começou há 50 anos, em 1976, no Halmstads, da Suécia.