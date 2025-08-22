O Manchester City anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com Rúben Dias para a renovação do contrato.

Foi ao lado de Hugo Viana, diretor-desportivo dos citizens, que o defesa central assinou até 2029, estendendo o contrato que tinha com o Man. City por mais dois anos.

«Estou muito feliz com tudo isto. Acho que principalmente pela oportunidade de jogar mais quatro ou cinco anos neste nível e com este tipo de ambição», começou por dizer Dias aos meios do clube.

«Adoro Manchester – agora é a minha casa – e adoro os adeptos do Manchester City. O apoio deles desde o primeiro dia tem sido absolutamente incrível, e eu aprecio-os muito», concluiu.

Hugo Viana mostrou-se muito satisfeito com a renovação do defesa de 28 anos, um «líder no balneário e em campo».

«O seu trabalho árduo, profissionalismo e dedicação são evidentes para todos nós todos os dias. Ele é um líder no balneário e em campo. É um dos nossos capitães, os jogadores ouvem-no e o Pep e a equipa técnica adoram trabalhar com ele. É um profissional exemplar», afirmou o diretor-desportivo.

Rúben Dias chegou ao Manchester City em 2020 proveniente do Benfica. Nos citizens, o central já realizou mais de 200 jogos tendo vencido nove títulos, entre eles quatro Premier Leagues, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

