O West Bromwich Albion anunciou, esta terça-feira, a saída de Ryan Mason do cargo de treinador principal. Em comunicado oficial, o emblema inglês confirmou também a saída de Nigel Gibbs, treinador-adjunto, e de Sam Pooley, técnico da equipa principal e responsável pela performance física.

O técnico dos Baggies não resistiu aos maus resultados e à derrota frente ao Leicester da última segunda feira, deixando o clube no 18.º lugar do Championship, com 31 pontos.

Até à nomeação de uma nova equipa técnica, James Morrison, atual treinador da equipa principal, vai assumir de forma interina o comando da equipa.

Em paralelo, o West Bromwich Albion garante que já deu início ao processo de recrutamento de um novo treinador principal e respetiva equipa técnica.