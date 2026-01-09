OFICIAL: Semenyo assina com o Manchester City até 2031
Internacional ganês deixa o Bournemouth e fica disponível de imediato para Pep Guardiola
O Manchester City anunciou esta sexta-feira a contratação de Antoine Semenyo, proveniente do Bournemouth, com o internacional ganês a assinar um contrato válido por cinco épocas e meia, até 2031.
Aos 26 anos, Semenyo chega ao Etihad depois de se afirmar como um dos avançados mais eficazes da Premier League, sobretudo a partir do corredor esquerdo do ataque. Formado no Bristol City, o jogador passou ainda por empréstimos a Bath City, Newport County e Sunderland, antes de se destacar ao serviço dos ‘cherries’, pelos quais somou 110 jogos.
Em declarações aos meios dos cityzens, Semenyo não escondeu o entusiasmo.
«É um enorme orgulho juntar-me ao Manchester City. Este é o clube certo para levar o meu jogo para o próximo nível», afirmou, sublinhando a admiração por Pep Guardiola e a convicção de que o melhor ainda está para vir.
O avançado está apto para jogar de imediato e pode mesmo ser opção já na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga, frente ao Newcastle, na próxima terça-feira.
O diretor desportivo Hugo Viana (ex-Sporting) destacou a ambição e o perfil do reforço de inverno.
«Tem qualidade, velocidade, potência e margem de progressão. Foi o jogador que mais queríamos e mostrou que pode render ao mais alto nível na Premier League», frisou.
O Manchester City não disponibilizou os valores da transferência, mas segundo a imprensa inglesa esta foi concretizada a troco de cerca de 75 milhões de euros.
[Artigo atualizado às 9h11]