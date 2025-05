O Wolverhampton anunciou, esta quarta-feira, que Pablo Sarabia não renovou contrato e irá deixar o clube no final da presente temporada.

«Pablo Sarabia deixará o Wolves neste verão, após o término do contrato e sairá com um grande sentimento de realização», pode ler-se no comunicado oficial.

O ex-Sporting (em 2021/22) chegou ao clube inglês em 2022/23 e completou duas épocas e meia, tendo jogado um total de 77 partidas, marcando oito golos e 12 assistências.

«O meu equilíbrio na vida é ajudar todos e encontrei uma família muito boa, uma equipa muito boa e pessoas muito boas no Wolves. Vou sentir falta de tudo, porque tenho amigos no clube, todos os meus companheiros e as pessoas que trabalham na academia. Vou sentir falta», disse o jogador.

Sarabia é jogador livre a partir de julho e poderá assinar por qualquer equipa a custo zero.

Pablo Sarabia will depart the club when his contract expires this summer.



Thank you for your efforts and contribution, @Pablosarabia92. We wish you and your family the very best for the future 🤝