O Manchester United anunciou a renovação de contrato com o treinador Ole Gunnar Solskjaer.

O treinador norueguês passa a ficar ligado à equipa do português Bruno Fernandes até 2024 com opção com mais uma época.

Solskjaer, que substituiu José Mourinho no comando do Manchester United em dezembro de 2018, vai para a quarta época à frente da histórica equipa inglesa que representou enquanto jogador entre 1996 e 2007.