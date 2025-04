Ivan Jurić já não é treinador do Southampton, anunciou esta segunda-feira o clube inglês. A decisão surgiu depois da despromoção à segunda divisão.

«Podemos confirmar que chegámos a um acordo com o nosso técnico da equipa principal masculina, Ivan Jurić, para encerrar a sua passagem pelo clube», pode ler-se no comunicado oficial.

A saída do técnico, que tinha contrato até ao final da próxima temporada, tem em vista a preparação da próxima temporada, com o principal objetivo de regressar à Premier League.

A equipa onde joga Mateus Fernandes ocupa o último lugar do campeonato, com 10 pontos, e a 22 da linha de água, numa altura em que apenas estão em jogo 21 pontos.

O técnico croata chegou ao Southampton a meio da temporada, em dezembro, e desde então somou duas vitórias, dois empates e 13 derrotas em 17 jogos. Ao longo da carreira orientou o Crotone, Génova, Verona, Roma e Torino.

We have today reached an agreement with our Men’s First Team Manager, Ivan Jurić, to end his spell at the club.