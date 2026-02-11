OFICIAL: Thomas Frank despedido do Tottenham
Treinador dinamarquês não resistiu aos maus resultados, sobretudo na Premier League, apesar do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões
Treinador dinamarquês não resistiu aos maus resultados, sobretudo na Premier League, apesar do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões
O Tottenham comunicou, na manhã desta quarta-feira, que Thomas Frank já não é treinador da equipa londrina.
O dinamarquês de 52 anos, que assumiu o comando técnico do Tottenham no início desta época, teve na derrota caseira ante o Newcastle, na última noite, por 2-1, o precipitar do desfecho confirmado esta manhã.
Em comunicado, o Tottenham refere que «decidiu fazer uma mudança no cargo de treinador principal da equipa masculina», justificando, apesar de frisar que «esteve determinado em dar-lhe o tempo e o apoio necessários» para construir o «futuro», que os «resultados e o desempenho» levaram a esta cisão.
«Os resultados e o desempenho levaram a administração a concluir que uma mudança neste momento da época é necessária. Ao longo da sua trajetória no clube, Thomas [Frank] demonstrou um compromisso inabalável, dedicando-se integralmente ao seu trabalho para o progresso do clube», refere, ainda, o Tottenham.
Apesar do bom percurso na Liga dos Campeões, com o Tottenham a apurar-se diretamente para os oitavos de final ao ficar no quarto lugar, com 18 pontos (cinco vitórias, um empate e duas derrotas), o percurso na Premier League não tem sido tão positivo.
No campeonato, o Tottenham é 16.º classificado, com 29 pontos, cinco acima da zona de descida. A equipa até começou bem o campeonato, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas nas primeiras nove jornadas. Porém, nas últimas 17 jornadas disputadas, o Tottenham venceu apenas dois jogos, sendo que não tem qualquer vitória na liga nos oito duelos mais recentes (quatro empates e quatro derrotas nas oito jornadas jogadas em 2026).