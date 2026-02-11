O Tottenham comunicou, na manhã desta quarta-feira, que Thomas Frank já não é treinador da equipa londrina.

O dinamarquês de 52 anos, que assumiu o comando técnico do Tottenham no início desta época, teve na derrota caseira ante o Newcastle, na última noite, por 2-1, o precipitar do desfecho confirmado esta manhã.

Em comunicado, o Tottenham refere que «decidiu fazer uma mudança no cargo de treinador principal da equipa masculina», justificando, apesar de frisar que «esteve determinado em dar-lhe o tempo e o apoio necessários» para construir o «futuro», que os «resultados e o desempenho» levaram a esta cisão.

«Os resultados e o desempenho levaram a administração a concluir que uma mudança neste momento da época é necessária. Ao longo da sua trajetória no clube, Thomas [Frank] demonstrou um compromisso inabalável, dedicando-se integralmente ao seu trabalho para o progresso do clube», refere, ainda, o Tottenham.

Apesar do bom percurso na Liga dos Campeões, com o Tottenham a apurar-se diretamente para os oitavos de final ao ficar no quarto lugar, com 18 pontos (cinco vitórias, um empate e duas derrotas), o percurso na Premier League não tem sido tão positivo.

No campeonato, o Tottenham é 16.º classificado, com 29 pontos, cinco acima da zona de descida. A equipa até começou bem o campeonato, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas nas primeiras nove jornadas. Porém, nas últimas 17 jornadas disputadas, o Tottenham venceu apenas dois jogos, sendo que não tem qualquer vitória na liga nos oito duelos mais recentes (quatro empates e quatro derrotas nas oito jornadas jogadas em 2026).

