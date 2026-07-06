O Tottenham oficializou a contratação de Sandro Tonali, num negócio que bate o recorde de investimento do clube londrino. O médio internacional italiano, de 26 anos, deixa o Newcastle por um valor que pode atingir cerca de 117 milhões de euros.

Segundo a imprensa inglesa, os spurs vão pagar perto de 108 milhões de euros (92,5 milhões de libras) de forma fixa, aos quais poderão juntar-se mais 8,8 milhões de euros (7,5 milhões de libras) em objetivos, ultrapassando assim o anterior máximo, fixado pela compra do português Mateus Fernandes ao West Ham.

Tonali assinou contrato depois de ter sido convencido pelo treinador Roberto De Zerbi, com quem manteve uma longa conversa antes de tomar a decisão.

«Estou muito feliz por estar aqui. Falou-se de quatro ou cinco clubes interessados, mas para mim só existia um. Falei quase duas horas com o treinador sobre o clube, os adeptos, o estádio e a forma de jogar. Foi mágico. Percebi logo que tinha de assinar pelo Tottenham», afirmou o médio.

Depois de se afirmar no Brescia, Tonali brilhou ao serviço do Milan, onde conquistou a Serie A em 2021/22, antes de rumar ao Newcastle no verão de 2023.

Ao serviço dos magpies, realizou 110 jogos, marcou dez golos e ajudou o clube a conquistar a Taça da Liga inglesa de 2025, encerrando um jejum de 70 anos sem troféus nacionais.

A passagem por Inglaterra ficou igualmente marcada pela suspensão de dez meses aplicada pela Federação Italiana de Futebol, em 2023, devido à violação das regras sobre apostas desportivas. Regressado à competição, voltou a afirmar-se como uma das principais figuras do Newcastle.