O Aston Villa anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com Tyrone Mings para a renovação do contrato.

«Durante o tempo em que estive no clube, tivemos uma grande jornada. Todos os jogadores assinam por um clube na esperança de poderem contribuir positivamente para algo de sucesso e a minha convicção de que podemos alcançar algo extra especial é mais forte do que nunca», disse Mings aos meios oficiais do clube britânico.

O defesa de 32 anos internacional inglês está vai assim para a oitava época consecutiva nos «villains». Na temporada 2024/25 foi opção em 21 jogos e fe uma assistência.

