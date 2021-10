Claudio Ranieri está de regresso à Premier League: o treinador italiano foi oficializado esta tarde no Watford.

Em comunicado, o emblema inglês informou que Ranieri rubricou um contrato válido para duas épocas.

Na última temporada, o técnico de 69 anos orientou a Sampdoria. Agora, regressa a Inglaterra, onde venceu uma história Premier League em 2015/16, ao serviço do Leicester.

Ranieri, diga-se, sucede a Xisco Muñoz, despedido de um início tímido na Premier League: o Watford é 15.º classificado, com duas vitórias.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio! 💛