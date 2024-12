Wayne Rooney apresentou a demissão no Plymouth Argyle depois de ter acumulado treze derrotas em 23 jogos no Championship.

A derrota no domingo passado diante do Oxford (0-2), a sexta numa sequência de nove jogos, terminou com assobios e o treinador não resistiu à pressão do clube que caiu para o fundo da classificação.

Pior do que isso, o Plymouth é, nesta altura, a equipa que concede mais golos nos quatro principais escalões do futebol inglês e uma das que marca menos.