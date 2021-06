David Moyes renovou contrato com o West Ham, anunciou este sábado o emblema inglês.

O técnico escocês fica agora ligado aos hammers, equipa que guiou a um sexto lugar na Premier League da temporada que agora acabou, até junho de 2024.

«Tem sido fantástico trabalhar com a administração e toda a gente no clube, todos me dão um grande apoio e sinto que estamos todos unidos para alcançar os objetivos», disse Moyes, citado na nota do clube.