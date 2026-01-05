O West Ham, equipa comandada por Nuno Espírito Santo, anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado argentino Taty Castellanos, jogador que já esteve na agenda do Benfica, à Lazio.

O internacional argentino, de 27 anos, assinou um contrato válido por quatro anos e meio, com a opção de ser prolongado por mais um ano,

Um avançado que começou a dar nas vistas na liga norte-americana (MLS), ao serviço do New York City FC, em 2021, tendo conquistado a Taça da MLS. Depois, em Espanha, ao serviço do Girona, também esteve destaque, particularmente num jogo em que marcou quatro golos ao Real Madrid no mesmo jogo. Já em Itália, marcou 14 golos na época passada, com a camisola da Lazio, além de ter chegado aos quartos de final da Liga Europa.

«Estou mesmo contente porque trata-se de um desafio muito importante para mim em termos pessoais e espero poder ajudar a equipa em tudo o que puder. Cada jogo vai ser uma batalha, vou procurar contribuir para isso, vou tentar trazer energia e contribuir com o meu espírito de lutador», destacou o avançado em declarações à plataformas do clube londrino.

Castellanos, que vai jogar com a camisola com o número 11, foi inscrito a tempo de poder jogar na próxima terça-feira à noite, na receção dos hammers ao Nottingahm Forest.