O West Ham anunciou este domingo a contratação de Kyle Walker-Peters, lateral de 28 anos que jogava no Southampton e que vai jogar com o número 2 dos hammers na Premier League.

O internacional inglês, com quase 150 jogos na liga inglesa, assinou um contrato para os próximos três anos. «Parece que foi uma longa espera, já tinha sido associado a este clube no passado e estou muito feliz por estar agora aqui», destacou o lateral que pode jogar tanto na direita como na esquerda.

