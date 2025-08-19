OFICIAL: Wolverhampton contrata jogador mais rápido da Liga italiana
Jackson Tchatchoua atingiu 36.3km/h no Verona na temporada passada e chega para ocupar vaga deixada por Nélson Semedo
O Wolverhampton oficializou esta terça-feira a contratação de Jackson Tchatchoua. O internacional camaronês, de 23 anos, assinou um contrato válido por cinco épocas, com mais uma de opção, depois de os wolves chegarem a acordo com o Verona por um valor a rondar os 12 milhões de euros.
Formado no Charleroi, clube belga onde iniciou a carreira profissional, Tchatchoua foi emprestado ao Verona em 2023/24 e acabou por ser adquirido em definitivo pelo emblema italiano na última temporada. Na última temporada destacou-se com dois golos e três assistências na Serie A, o que lhe valeu a mudança para a Premier League.
Mas há mais um pormenor interessante que envolve Tchatchoua. O jogador de 23 anos foi o mais rápido na última época da Liga italiana depois de atingir 36.3km/h.
A chegada do lateral-direito acontece numa altura em que o Wolverhampton, agora orientado por Vítor Pereira, perdeu Nélson Semedo. O internacional português deixou o clube inglês em fim de contrato e rumou ao Fenerbahçe, de José Mourinho.