O Stoke City anunciou este sábado a contratação de Chiquinho, por empréstimo do Wolverhampton.

O extremo de 23 anos foi contratado pelos wolves ao Estoril em janeiro de 2022, mas na época passada não jogou, devido a uma lesão grave no joelho. Agora, vai jogar na equipa do Championship cedido por um ano.

«A minha primeira impressão é que o clube é bom, com boas pessoas e isso é muito importante para mim», disse o jovem português, citado na nota do Stoke.

Chiquinho, refira-se, fez formação no Sporting, ele que nos juniores passou ainda pelo Tondela.

