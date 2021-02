O Wolverhampton anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Jonny Otto até 2025.

O lateral-espanhol estava vinculado aos wolves, orientados por Nuno Espírito Santo, até 2023, mas prolonga agora a ligação com o clube inglês por mais dois anos.

Contratado em 2018, Otto leva 88 jogos e três golos pelo Wolverhampton. Fez a primeira partida esta época no passado domingo, frente ao Leicester, depois de ter recuperado de uma grave lesão.

