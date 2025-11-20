O Manchester United, de Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, concluiu as obras de ampliação da zona de safe standing em Old Trafford, que será oficialmente inaugurada na próxima segunda-feira, na receção ao Everton.

Desde setembro, foram instalados seis mil novos «assentos com corrimão» no segundo anel da bancada Stretford End. A intervenção está agora finalizada e o setor foi certificado pela Sports Grounds Safety Authority, tornando-se uma das maiores áreas de «safe standing» de toda a Premier League.

Com esta atualização, Old Trafford passa a ter 13.577 lugares deste tipo, cerca de 18 por cento da capacidade total, distribuídos pelos quatro quadrantes do estádio.

A direção do United destaca que esta intervenção melhora a segurança e, simultaneamente, contribui para uma atmosfera mais vibrante nas zonas onde os adeptos tradicionalmente preferem ver o jogo em pé.

A instalação progressiva destes setores começou em 2021, no quadrante nordeste, sempre em articulação com representantes dos adeptos e com o Manchester United Supporters’ Trust.

Os detentores de lugares anuais na segunda bancada da Stretford End foram consultados antes do início das obras, e o clube sublinha que a sondagem revelou um apoio «muito forte» à implementação do projeto.