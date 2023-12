Foram duas vitórias seguidas frente a Luton e Estrela Vermelha, mas o Manchester City continua a não estar num momento de forma brilhante e empatou esta tarde na receção ao Crystal Palace (2-2), em jogo da 17.ª jornada da Premier League.

Ainda sem o lesionado Haaland, mas com os portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias no onze, a equipa de Pep Guardiola adiantou-se no marcador aos 24 minutos, por intermédio de Jack Grealish, após uma assistência de Phil Foden.

A abrir o segundo tempo, Rico Lewis fez o 2-0 e pôs os três pontos no bolso do City. Mas os citizens não os guardaram bem, e acabou quase de mãos a abanar.

À entrada para os últimos 15 minutos, Jean-Philippe Mateta reduziu e deixou os adeptos da casa em alerta.

Ver um ataque do Palace é raro, mas este chegou para o golo 🤷‍♂️ Mateta

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @ManCity 2 x 1 @CPFC#PremierELEVEN pic.twitter.com/hQFUffdjbM — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 16, 2023

Guardiola não mexeu, os londrinos foram acreditando e a poucos segundos do fim, Phil Foden cometeu penálti: da marca dos 11 metros, Michael Olise «sentou» o Ederson e fez o 2-2.

Com este resultado, o Manchester City segue no quarto lugar, com 34 pontos, e pode ver o Liverpool distanciar-se ainda mais na liderança. O Palace é 15.º, com 17 pontos.

Para Bernardo, Rúben Dias, Matheus Nunes e companhia, segue-se agora o Mundial de Clubes, na Arábia Saudita: terça-feira há duelo frente aos Urawa Reds Diamonds, a contar para a meia-final.