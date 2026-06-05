O futuro de Bruno Fernandes continua a gerar atenção em Inglaterra, mas o CEO do Manchester United deixou uma mensagem clara sobre a posição do clube.

Em declarações divulgadas esta quinta-feira, Omar Berrada garantiu que os «red devils» pretendem continuar a contar com o médio português, que voltou a ser uma das principais figuras da equipa ao longo da última temporada.

«Temos em Bruno um capitão fantástico. Absolutamente fantástico. Gostaríamos que ficasse. Claro que sim», afirmou o dirigente.

Berrada foi além do rendimento desportivo e destacou a influência do internacional português no balneário e no quotidiano do clube.

«Fez uma grande época dentro de campo e, mais importante ainda, mostrou a toda a gente que é um grande líder. As pessoas não veem o que ele faz fora do relvado e merece muito crédito por isso», acrescentou.

As palavras do CEO surgem numa altura em que Bruno Fernandes continua a acumular distinções individuais.

O capitão do Manchester United foi recentemente nomeado para o prémio de Jogador do Ano da PFA e já conquistou esta época os galardões de melhor jogador da Premier League, da Associação de Jornalistas Desportivos de Inglaterra e o prémio Sir Matt Busby, atribuído pelo clube de Old Trafford.