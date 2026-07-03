João Palhinha despediu-se esta sexta-feira do Tottenham e vai regressar ao Bayern Munique, depois de o clube londrino ter optado por não exercer a cláusula de compra fixada nos 30 milhões de euros, apesar do interesse do médio em ficar em Londres.

O internacional português, de 30 anos, encerra assim uma passagem de uma temporada pelos spurs, onde realizou 45 jogos oficiais, marcou sete golos e fez duas assistências, antes de voltar a integrar o plantel do campeão alemão.

Nas redes sociais, Palhinha deixou uma longa mensagem de agradecimento aos adeptos, sublinhando o impacto que a experiência em Londres teve na sua carreira e na sua vida pessoal.

«Representar o Tottenham teve um impacto profundo na minha vida, não apenas profissionalmente, mas também a nível pessoal, e é algo que levarei comigo para sempre», escreveu.

O médio garantiu ainda que procurou retribuir em campo o carinho recebido durante a época e destacou o papel dos adeptos na identidade do clube.

«Como já disse antes, o que realmente define uma grande instituição e um grande clube de futebol são os seus adeptos. Jogadores, treinadores e dirigentes vão e vêm, mas os adeptos permanecem. São vocês que mantêm viva a chama deste clube época após época», afirmou.

Na despedida, Palhinha fez ainda questão de agradecer aos companheiros de equipa, à estrutura diretiva, ao departamento médico e à equipa técnica, deixando uma referência especial a Alessandra Massimi, membro da equipa médica do Tottenham.

«Londres deu-me mais do que uma carreira profissional, deu-me dois lares que levarei sempre no coração. Com o maior respeito e gratidão, despeço-me de todos vós. Muito obrigado», concluiu.

Terminada a experiência em Inglaterra, João Palhinha regressa agora ao Bayern Munique, clube com o qual ainda tem contrato, ficando por perceber se fará parte dos planos do emblema bávaro para a nova temporada ou se voltará a entrar no mercado neste verão.