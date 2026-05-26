Palhinha e o futuro: «Quem é que não quer jogar no Tottenham e ficar aqui?»
Médio português, apontado ao Sporting, admite vontade de continuar em Londres depois da época por empréstimo
Médio português, apontado ao Sporting, admite vontade de continuar em Londres depois da época por empréstimo
João Palhinha voltou a falar sobre o futuro e deixou sinais claros de que pretende continuar ao serviço do Tottenham, numa altura em que o internacional português tem sido apontado a um possível regresso ao Sporting.
Depois de ter sido decisivo no triunfo sobre o Everton (1-0), na última jornada da Premier League, ao apontar o único golo da partida que valeu a manutenção na principal divisão inglesa, o médio de 30 anos não escondeu a ligação criada com os spurs ao longo da temporada.
«Desde o primeiro dia que me sinto em casa. Os adeptos, o ambiente, tudo. É um grande clube. Quem é que não quer jogar no Tottenham e ficar aqui? Tenho tudo aqui», afirmou no final do encontro, deixando, ainda assim, uma nota de prudência sobre o próximo passo.
«Isto é como um casamento. O que posso dizer é que gostava muito de continuar e que desfrutei muito desta época, mesmo tendo sido uma temporada difícil», acrescentou o médio.
Emprestado pelo Bayern Munique durante a época 2025/26, Palhinha terminou a temporada como uma das peças influentes da equipa londrina, com sete golos e duas assistências em 45 jogos. Segundo a imprensa britânica, o Tottenham dispõe de uma opção de compra fixada nos 30 milhões de euros.
O internacional português mostrou-se ainda confiante numa resposta da equipa em 2026/27, querendo «apagar da memória» a temporada que agora terminou.
«A próxima época será diferente, acredito mesmo nisso. Esta temporada pode ajudar o Tottenham a crescer. Temos de analisar o que fizemos mal e o que fizemos bem. Pode ser um alívio importante para o futuro», concluiu.