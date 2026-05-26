João Palhinha voltou a falar sobre o futuro e deixou sinais claros de que pretende continuar ao serviço do Tottenham, numa altura em que o internacional português tem sido apontado a um possível regresso ao Sporting.

Depois de ter sido decisivo no triunfo sobre o Everton (1-0), na última jornada da Premier League, ao apontar o único golo da partida que valeu a manutenção na principal divisão inglesa, o médio de 30 anos não escondeu a ligação criada com os spurs ao longo da temporada.

«Desde o primeiro dia que me sinto em casa. Os adeptos, o ambiente, tudo. É um grande clube. Quem é que não quer jogar no Tottenham e ficar aqui? Tenho tudo aqui», afirmou no final do encontro, deixando, ainda assim, uma nota de prudência sobre o próximo passo.

«Isto é como um casamento. O que posso dizer é que gostava muito de continuar e que desfrutei muito desta época, mesmo tendo sido uma temporada difícil», acrescentou o médio.

Emprestado pelo Bayern Munique durante a época 2025/26, Palhinha terminou a temporada como uma das peças influentes da equipa londrina, com sete golos e duas assistências em 45 jogos. Segundo a imprensa britânica, o Tottenham dispõe de uma opção de compra fixada nos 30 milhões de euros.

O internacional português mostrou-se ainda confiante numa resposta da equipa em 2026/27, querendo «apagar da memória» a temporada que agora terminou.

«A próxima época será diferente, acredito mesmo nisso. Esta temporada pode ajudar o Tottenham a crescer. Temos de analisar o que fizemos mal e o que fizemos bem. Pode ser um alívio importante para o futuro», concluiu.