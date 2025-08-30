Penálti aos 90+4m de Bruno Fernandes dá a primeira vitória ao Man. United
«Red devils» alcançaram o primeiro triunfo nesta temporada depois de uma vitória suada por 3-2 frente ao Burnley
Viu-se um raio de sol nos céus cinzentos de Manchester. O Man. United de Ruben Amorim venceram pela primeira vez esta temporada depois do triunfo em casa por 3-2 frente ao Burnley.
Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares e parecia que o Man. United queria mostrar outra face depois da eliminação da Taça da Liga inglesa frente ao modesto Grimsby.
Mbeumo com duas oportunidades flagrantes não conseguiu abrir o marcador, primeiro depois de uma grande defesa de Dúbravka e depois o camaronês acabou por rematar ao lado. Pouco depois Mount foi derrubado por Kyle Walker após roubar uma bola já no meio-campo ofensivo. O árbitro do encontro apontou para a marca de grande penalidade, no entanto, o VAR interviu e nenhuma falta foi assinalada.
Os red devils chegaram à vantagem no encontro depois de um livre lateral batido por Bruno Fernandes. Casemiro correspondeu da melhor forma e cabeceou a bola em cheio na trave da baliza do Burnley. O esférico acabou por embater em Cullen e entrou na baliza, tornando o Manchester United na primeira equipa da história cujos dois primeiros golos na competição são autogolos.
Antes do intervalo, os comandados por Amorim estiveram perto de novo golo, mas nem Diallo, nem Zirkzee conseguiram duplicar a vantagem no marcador.
No segundo tempo, o Burnley entrou melhor e chegou ao empate por intermédio de Foster (55m). Uma boa jogada coletiva a terminar com o cruzamento Bruun Larsen para uma entrada fulminante do sul-africano entre os defesas do Man. United.
A bola foi ao centro e novo golo, desta vez dos de Manchester. Bayindir colocou em Zirkzee e este deixou em Dalot. O internacional português cruzou rasteiro para Mbeumo e o camaronês fez o gosto ao pé.
O Burnley reagiu pouco depois novamente por Foster, mas o golo foi prontamente anulado por fora de jogo. Mas quando Anthony (66m) colocou a bola na baliza foi a valer. Lançamento lateral, e lance confuso na área do Man. United. Tchaouna tentou uma primeira vez, a bola sobrou para Anthony e o jogador do Burnley conseguiu empatar o encontro.
Mas no «Teatro dos Sonhos» houve ainda um volte face no encontro antes do final. Já no tempo de compensação, Diallo caiu na área e o VAR assinalou grande penalidade.
Bruno Fernandes assumiu a marcação, e depois de ter falhado frente ao Fulham, o internacional português não vacilou. Dúbravka ainda acertou no lado, mas o médio colocou a bola rasteira no lado esquerdo e garantiu o primeiro triunfo desta temporada dos red devils.