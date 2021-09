O Estádio de Old Trafford vai voltar a ver esta quarta-feira Phil Jones em ação depois de um longo período de dezanove meses de ausência dos relvados devido a problemas físicos. O anuncio foi feito pelo treinador Ole Solskjaer, com pompa e circunstância, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o West Ham, relativo à terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa.

O internacional inglês de 29 anos jogou pela última vez pelo United num jogo da Taça de Inglaterra frente ao Tranmere em janeiro de 2020. Depois surgiu a grave lesão no joelho e a consequente intervenção cirúrgica que afastaram o defesa dos relvados. O experiente defesa já fez dois jogos com a equipa de sub-23, para ganhar ritmo, e, segundo anunciou Solskjaer, está pronto para voltar.

«É um sinal para os jogadores em que acreditamos neles. É um sinal para os adeptos e para o que ainda vamos ter pela frente. O Phil está connosco há tanto tempo, já ganhou a Premier League e muitos outros troféus, ele sabe o que nós precisamos para subir na classificação», explicou o treinador.