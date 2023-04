O Wolverhampton safou-se com um golo português: a formação de Julen Lopetegui esteve a perder na visita a Nottingham, mas acabou por resgatar um ponto graças a Daniel Podence, que garantiu o empate final por 1-1.

Os lobos entraram em campo com cinco portugueses - José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Matheus Nunes - mas a verdade é que teve de ir buscar mais dois ao banco - Pedro Neto e Daniel Podence, além de Pablo Sarabia - para chegar ao empate.

O Forest chegou ao intervalo a vencer, com um golo de Brennan Johnson, mas Lopetegui reformulou o ataque no início da segunda parte e acabou por tirar dividendos, ao minuto 83, quando Daniel Podence restabeleceu o empate com um remate com o pé direito num lance iniciado por Pedro Neto.

Nos jogos deste sábado, destaque ainda para a vitória do Crystal Palace sobre o Leicester (2-1) num jogo em que o internacional português Ricardo Pereira saltou do banco ao intervalo para abrir o marcador. No entanto, a equipa da casa acabou por virar o resultado, com um autogolo de Oversen (59m) e um golo de Mateta já em tempo de compensação.

Uma referência ainda para o emocionante empate entre o Brighton e o Brentford (3-3). Os visitantes estiveram por três vezes em vantagem, mas o jogo acabou com um penálti, convertido por MacAllister no último minuto, que permitiu à equipa da casa somar um ponto.

