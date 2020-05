Teddy Sheringham não tem meias palavras quando tem de falar sobre Paul Pogba. O antigo avançado inglês dos red devils, diz que está na hora de o internacional francês deixar o clube.

«Acho que Pogba podia sair para o clube arranjar alguém com a mentalidade certa e comprometido em tirar o Manchester United da posição em que está», defende, em declarações à Sky Sports.

«Quando olhamos para Pogba, vemos um rapaz talentoso. Mas será que ele se aplica a fundo para tentar tirar o Man Utd do fundo? Eu acho que não», critica Sheringham.

«Ele passa uma atitude errada para um jogador do Manchester United. É bom ser arrogante e convencido, mas tem de ser no momento certo», nota, dando o exemplo de u antigo companheiro.

«O Dwight Yorke também tinha isso, um grande sorriso quando estava em campo. Mas ele tinha o desejo de fazer as coisas bem no momento certo. É importante ter isso e não me parece que o Pogba dê isso», concluiu.